La Premier League quiere revisar las reglas para sancionar fueras de juego con el VAR

La Premier League quiere analizar las reglas del VAR. (Foto Prensa Libre: AFP)

Objeto de críticas por aficionados y periodistas debido a los numerosos goles anulados por fueras de juego mínimos, el VAR y su uso puede mejorarse, admitió el dirigente durante la asamblea general de la Premier League.

“Creo que los fueras de juego son uno de los aspectos que pueden ser revisados para ver si queremos fueras de juego muy precisos al nivel de la axila o el talón, o si queremos introducir una cierta tolerancia”, afirmó a la prensa.

Lee también: “Habría que dar nombres”: Así responde Messi a las polémicas declaraciones de Éric Abidal

“Estamos en permanente diálogo con la International Board (órgano encargado de las reglas del juego) sobre el VAR”, prosiguió.

El secretario de la Board, Lukas Brud, indicó hace unas semanas a la agencia británica PA que “si algo no estaba claro a primera vista, es que no es evidente y no hay que señalarlo”.

Contenido relacionado

>¿Puede Guardiola salvar la temporada del Manchester City?

>Hodgson: “¿Qué puedo aprender de Guardiola? A perder”

>El guardameta argentino Sergio Romero sufre grave accidente