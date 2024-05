Los 20 clubes que integran la Premier League votarán en la asamblea general anual fijada para el 6 de junio la posibilidad de eliminar de la competición el videoarbitraje (VAR) a partir de la próxima temporada.

La iniciativa es del Wolverhampton, que ha enviado a la Premier League una petición formal para poner punto y final al VAR, que, según indica, llegó "de buena fe" pero ha tenido al final "consecuencias negativas que dañan la relación entre los aficionados y el futbol".

La propuesta necesita ahora el respaldo de los clubes en la asamblea del 6 de junio, en la que se requieren 14 votos favorables de los veinte que forman la Premier para que la idea prospere.

"La introducción del VAR en 2019-20 fue una decisión tomada de buena fe y en busca de los mejores intereses del futbol y de la Premier. Sin embargo, ha dado lugar a numerosas consecuencias negativas no deseadas que dañan la relación entre los aficionados y el futbol y que debilitan el valor de la marca Premier League", indica el comunicado emitido por los 'wolves'.

La nota se refiere, entre otros aspectos, al "impacto en la celebración de los goles y la pasión, así como la confusión que se vive dentro de los campos mientras se examinan las jugadas".

El VAR, según el Wolverhampton, ha provocado una "disminución de la responsabilidad de los árbitros en el campo y una caída de su autoridad en el terreno de juego".

Y se refiere a "errores continuos a pesar del VAR, con aficionados que no aceptan el error humano después de varias repeticiones", así como el excesivo "alargue de los partidos y el aumento del tiempo añadido", apunta.

Los wolves indican que "tras cinco temporadas del VAR en la Premier, es el momento de un debate constructivo sobre su futuro" y señalan que el precio que se paga "por un pequeño aumento en la precisión va en contra el espíritu del juego". "Por eso, habría que suprimirlo a partir de la próxima temporada", subraya.

