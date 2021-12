La Primer League disputará la jornada del “Boxing Day” pese a la ola de contagios de covid-19 en los equipos

En concreto, la Premier mantendrá la jornada del “Boxing Day”, el 26 de diciembre, y partidos el 27, 28, 29, 30 de diciembre, y el 1, 2 y 3 de enero de 2022.

El pasado lunes, la competición registró 42 casos de coronavirus entre los más de 3.000 jugadores y empleados de los clubes, lo que supuso un récord desde que comenzó la pandemia, y se espera que, después del anuncio de este lunes 20 de diciembre, la cifra continúe creciendo.

El caso más reciente ha sido el del Chelsea, que pidió a la Premier la suspensión de su encuentro del domingo contra el Wolverhampton Wanderers, lo que fue rechazado.

Thomas Tuchel, el técnico de los ‘Blues’, confirmó el positivo de Jorginho y dijo que han viajado con él en autobús y cenado con el italiano, por lo que no descarta que aparezcan más contagios en las próximas horas.

Attending a #PL match? You must:

✅ Be fully vaccinated or show proof of a negative lateral flow test

🧑‍💻 Complete your COVID-19 self declaration on your club's website

📱 Only attend if you can show your COVID pass

😷 Wear a face covering

🧼 Follow public health guidance pic.twitter.com/32L0wDDWZq

— Premier League (@premierleague) December 20, 2021