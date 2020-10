En redes sociales recuerdan uno de los logros más significativos de Carlos Ruiz con el Galaxy en 2002

Sonriendo, con rayos dorados en el cabello, simulando el color del su equipo en ese entonces, con traje formal y sosteniendo un trofeo, así aparece Carlos el “Pescado” Ruiz en una fotografía que fue publicada este domingo en una cuenta de Twitter dedicada a destacar la historia del Galaxy de Los Ángeles de la MLS.

El trofeo que Ruiz sostiene en la fotografía es el que lo hizo acreedor del título de MVP (Most Valuable Player por sus siglas en inglés) de la MLS durante esa temporada, en la cual además salió campeón con el Galaxy.

El delantero guatemalteco obtuvo ese nombramiento dos días antes de hacer campeón a su equipo con un gol de oro. El conjunto de Los Ángeles nunca había logrado el título.

On this day in 2002, @FishCr20, who led MLS in goals with 24, was named the league's Most Valuable Player #LAGalaxy pic.twitter.com/09QEqpBPCW

— Galaxy History (@Galaxy_History) October 18, 2020