La respuesta de Quique Setién a las fuertes declaraciones de Lionel Messi

El entrenador del FC Barcelona Quique Setién (d) y su ayudante Eder Saravia (i), durante el partido correspondiente a la jornada 37. (Foto Prensa Libre: EFE)

“Tenemos que cambiar muchísimo y hacer mucha autocrítica y no pensar que perdimos porque el rival fue mejor. Si seguimos así, el partido ante el Nápoles lo vamos a perder también”, dijo Messi, evidentemente molesto.

“Dije antes que para ganar la Champions no nos iba a alcanzar y al final no nos alcanzó ni para la Liga”, añadió Lionel Messi.

Después de las declaraciones de Leo, el entrenador Quique Setién habló en conferencia de prensa y reconoció “en parte” lo que dijo la ‘Pulga’ y además dejó dudas sobre su continuidad.

“Espero seguir siendo el entrenador, pero no lo sé. Estoy de acuerdo con él (Messi) en muchas cosas. Tenemos que hacer autocrítica y nos va a costar, pero tenemos que mejorar porque si no lo hacemos nos va a costar no solo la Champions sino cualquier cosa que podamos pretender”, señaló Setién.

🎙 Messi: "Tenemos que hacer autocrítica global. Somos el Barcelona y estamos obligados a ganar todos los partidos, sea cual sea" pic.twitter.com/86UCE7ff7N — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 16, 2020

Y recalcó que él se encuentra “capacitado y con energía para llevar el equipo en la Champions.

“Estoy seguro de que vamos a ser un equipo diferente, que anímicamente habremos cambiado y afrontaremos el campeonato con todas las garantías. Más no puedo controlar. Me desgasto en lo que tengo que desgastarme”, subrayó.