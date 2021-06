La revancha por el Balón de Oro para Robert Lewandowski en la Eurocopa

“Messi y Cristiano llevan mucho tiempo en lo más alto, pero creo que ahora puedo invitarlos a mi mesa”, dijo Lewandowski a la prensa. Al contrario que en el caso de otros comensales que se autoinvitaron, nadie discute que el polaco se ganó ese derecho.

Lewandowski marcó la temporada pasada 55 goles, a lo que hay que sumar la victoria en la liga alemana y la “Champions” con el Bayern. Es decir, un año de récords, pero se tuvo que conformar con un Balón de Oro de Lego.

No son pocos los que consideran que “Lewy” fue despojado del galardón por motivos que no tenían nada que ver con la covid-19 y la seguridad sanitaria.

La dictadura de Messi y Cristiano tenía que terminar tarde o temprano, y el artillero polaco era el candidato número uno para poner la puntilla.

“Fue tremendamente injusto. Todos estábamos hartos de Messi y Cristiano como únicos receptores del premio. Todos se alegraron mucho cuando Modric ganó. Lewandowski se lo merecía”, comentó a Efe Ígor Rábiner, conocido periodista del diario deportivo más popular de Rusia, “Sport-Express”.

La consolación llegó en forma de premio The Best de la FIFA, en la que derrotó con claridad a los astros argentino y portugués, por ese orden.

“Lewandowski es como el Shevchenko de la actualidad. Andréi sí ganó su Balón de Oro. Dios quiera que Robert también lo reciba”, señala Rabiner.

EL RÉCORD DE “TORPEDO” MULLER

Pero eso es pasado. Lewandowski no se ha dormido en los laureles ni ha caído en una depresión futbolística. Muy al contrario.

Con 41 goles -ocho de penalti- en una treintena de partidos, el polaco se hizo esta temporada con su primera Bota de Oro. Le precedieron Messi y Cristiano, con 30 y 29 tantos, respectivamente.

Además, rompió el récord histórico de goles que ostentaba Gerd Muller en una temporada de la liga alemana. Y eso que se perdió cinco partidos por lesión.

Lewandowski alcanzó esa cifra de goles en 29 partidos, mientras el “torpedo” sumó 40 en 34 encuentros en 1972. El polaco marcó 41 de los 99 goles de su equipo, mientras hace 49 años el Bayern de Muller hizo 101 tantos.

Ya son seis los pichichis que logra el polaco en Alemania, cuatro de ellos consecutivos, mientras Muller logró un total de siete.

BALÓN DE ORO, MÁS CARO QUE EN 2020

Esta temporada el Balón de Oro estará muy caro. Ser el máximo bombardero de la liga alemana puede no ser suficiente. Su ausencia de los cuartos de final de la “Champions” ante el PSG puede penalizarle. También el hecho de que los alemanes no reeditaran el título.

Hay otros candidatos, como el belga Kevin de Bruyne, que ganó la liga inglesa con el Manchester City y llegó la final de la máximo competición continental. En su contra jugará el que fue sustituido por una lesión, que le ha impedido disputar el primer partido de la Eurocopa.

