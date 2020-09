La reveladora frase que el “Tata” Martino le dijo a Messi y que explica su poder como capitán del Barcelona

Lionel Messi se ha dado una nueva oportunidad con el Barcelona luego de una temporada poco favorable. (Foto HemerotecaPL)

La crisis en el Barcelona, luego de la bochornosa derrota en la Liga de Campeones frente al Bayern de Múnich, llegó a su punto más alto con el anuncio que hizo Messi sobre su intención de irse del club.

Ahora, con las aguas más tranquilas, se conocen más detalles de la situación de Messi y su influencia en el club azulgrana.

El diario El País publicó una conversación entre Vicente del Bosque, exfutbolista y exentrenador español, y Andoni Zubizarreta, exdirector deportivo del FC Barcelona, en la que revelaron detalles de la personalidad del astro argentino Messi.

Según la conversación, durante la gestión de Zubizarreta que coincidió con la llegada de Gerardo “Tata” Martino como director técnico, surgió una conversación muy importante en la que quedó muy claro el papel de Messi en la institución.

“Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero vamos, no hace falta que me lo demuestre todos los días, ya lo sé”, dijo Martino a Messi, según el exdirectivo azulgrana, durante su corto recorrido en el club en el que solo levantó la Supercopa de España, pero perdió liga, Copa del Rey y Champions.

Del Bosque también resaltó el poder de Messi en el equipo: “Si esos grandes jugadores no se alinean un poco con el entrenador, el problema comienza a ser muy jorobado para los técnicos. El gran problema de Leo es que es un competidor consigo mismo”, expresó.