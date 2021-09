La Roma se pone líder de la Serie A en el partido 1.000 de Mourinho

Antes de ello, Bryan Cristante había adelantado a la Roma en el 37, pero el serbio Filip Djuricic igualó para el Sassuolo en el 57.

En San Siro, el AC Milan mantiene un inicio de temporada perfecto y venció 2-0 a la Lazio, en una jornada además feliz para los ‘rossoneri’ por la reaparición con gol de Zlatan Ibrahimovic, alejado de los terrenos de juego desde hace cuatro meses por un problema de rodilla.

El astro sueco estuvo en el banquillo de inicio y el primer gol del Milan lo firmó el portugués Rafael Leao, que con un disparo ajustado al palo tras recibir del croata Ante Rebic en el 45.

En el 45+6, Franck Kessié falló un penal para los milaneses, enviando al larguero.

Ibrahimovic entró en el 60, en lugar precisamente de Leao, y lo hizo con una gran ovación de los ‘tifosi’.

