“La temporada del Barsa se parece a la primera que viví yo”, dice Ronaldinho y felicita Xavi

Por otra parte, deseó que el azulgrana Pedro González ‘Pedri’, que este domingo volvió a maravillar al Camp Nou con un golazo decisivo ante el Sevilla, “marque una época en el mundo del fútbol porque tiene mucha calidad”.

Ronaldinho también se refirió a la salida del Barsa de su excompañero y amigo Leo Messi, que precisamente se fue a un equipo en el que también jugó el brasileño, el Paris Saint-Germain. “Para mí fue una sorpresa cuando salió del Barça, pero es un gran amigo y para mí lo importante es que esté bien”, comentó.

En la misma línea se expresó sobre la probable salida de Kylian Mbappé del equipo parisino: “Lo que quiero es que Mbappé sea feliz, no me importa dónde. Ahora juega en uno de los clubes más grandes. Me encanta verlo jugar y es una gran persona”.

De hecho, Ronaldinho dijo que los futbolistas con los que más disfruta actualmente son “Leo (Messi), Neymar y Mbappé”, la tripleta atacante del PSG.