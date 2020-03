La Uefa confía en mantener el formato de la Eurocopa 2020

El organismo presidido por Aleksander Ceferin emitió un comunicado con respuestas a varias preguntas que pueden interesar al mundo del fútbol en los próximos meses y dijo que espera que todas las competiciones aplazadas se puedan terminar esta misma temporada.

“Confiamos en que todas nuestras sedes (de la Eurocopa) seguirán siendo las mismas, asegurando que el torneo permanezca fiel a su visión original: organizar un evento verdaderamente europeo que se ajuste al 60 aniversario de la Euro. El torneo seguirá siendo conocido como la UEFA EURO 2020”, aseguró la Uefa.

“Nuestro objetivo es completar todas las competiciones de clubes europeas y nacionales para el final de la actual temporada deportiva, el 30 de junio de 2020, si la situación mejora. Sin embargo, la salud de todas las personas involucradas en el juego debe ser garantizada primero”, agregó.

Para la Uefa, mover la Eurocopa 2020 a 2021 es “la mejor solución” para ayudar a que se completen todas las competiciones internacionales y nacionales que están actualmente en suspenso.

“Hay un grupo de trabajo compuesto por representantes de la administración de la Uefa, la Asociación de Clubes Europeos y las Ligas Europeas. Explorará diferentes formas de permitir la finalización de la actual temporada de clubes, tanto a nivel nacional como europeo. Las decisiones finales sólo pueden tomarse cuando tengamos más claridad sobre cuándo podrá reanudarse el fútbol”, comentó.

