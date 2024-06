Así lo ha revelado la revista alemana 'Bild', que señala que, según la Ley alemana de protección de la juventud, los menores de edad no pueden trabajar después de las 20.00 horas. Esta normativa podría tener implicaciones significativas para el equipo dirigido por Luis de la Fuente, especialmente en los partidos que se disputan en horarios tardíos.

Este horario, sin embargo, se extiende hasta las 23.00 horas para los deportistas profesionales. No obstante, sigue representando un riesgo para la expedición de 'La Roja', cuyos partidos frecuentemente sobrepasan dicho límite. Es importante destacar que la ley contempla como jornada laboral no solo el tiempo de juego, sino también todas las actividades posteriores al partido, como duchas y entrevistas, que también serían consideradas trabajo, tanto para la población alemana como para los extranjeros.

El experto jurídico de la Universidad de Konstanz, Stephan Gräf, ha sido citado en el artículo de 'Bild', aclarando que "España no corre peligro de sufrir consecuencias deportivas". Según Gräf, los resultados de la Selección no se verían afectados, aunque sí existe la posibilidad de que enfrenten una multa de hasta 30.000 euros de cara a los octavos de final. Pese a esto, el experto señala que no existen precedentes en los que se haya aplicado esta norma, lo cual añade una capa de incertidumbre al posible desenlace de esta situación.

Lamine Yamal, quien debutó con gol en la selección absoluta el 8 de septiembre del año pasado en un partido de clasificación para la Eurocopa contra Georgia, ha sido un elemento clave en el equipo. En aquel encuentro, que finalizó con un contundente 7-1 a favor de España, Yamal tenía 16 años, un mes y 26 días. Desde entonces, la joya de 'La Masia' ha consolidado su posición como titular en el extremo derecho, tanto en la Selección como en el FC Barcelona.

Este joven talento se ha convertido en una figura destacada, no solo por su desempeño en el campo, sino también por su capacidad para influir en el juego de su equipo. A pesar de su corta edad, Yamal ha demostrado madurez y habilidad, contribuyendo significativamente en cada partido. Sin embargo, su minoría de edad ahora pone en jaque a la Federación Española de Fútbol, que debe encontrar una solución para evitar las posibles repercusiones legales y económicas.

Por su parte, los dirigentes de la Federación Española de Fútbol y el cuerpo técnico de 'La Roja' se encuentran en un proceso de evaluación de la situación. Están considerando diversas opciones para asegurar que Yamal pueda continuar participando sin infringir la ley alemana. Entre las posibles soluciones se baraja la posibilidad de gestionar horarios de descanso y recuperación que cumplan con la normativa, así como la opción de limitar su participación en partidos que se disputen a horas tardías.

La preocupación por la posible multa también ha generado debate entre los aficionados y los medios de comunicación. Algunos argumentan que la normativa alemana es demasiado estricta y no se adapta a la realidad de las competiciones deportivas internacionales. Otros, en cambio, consideran que la protección de los menores debe ser prioritaria y que las federaciones deportivas deben adaptarse a las leyes locales de los países anfitriones.