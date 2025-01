Laporta agradece al Real Madrid su postura sobre el caso Olmo: “Debemos defender los intereses”

El "caso Olmo" fue uno de los episodios más recientes de las dificultades económicas que ha pasado el FC Barcelona en los últimos tiempos. El equipo catalán logró inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor a raíz de una resolución del Consejo Superior de Deportes (CSD) de España.

El hecho fue celebrado en can Barsa, pero otros equipos españoles no estuvieron de acuerdo y presentaron comunicados en donde se mostraban "preocupados" al considerar que al Barcelona se le estaba otorgando un permiso especial que a otros clubes no se le daría.

Sin embargo, uno de los que no se pronunciaron fue el Real Madrid, rival histórico del equipo catalán y este hecho fue agradecido por el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta en una conferencia de prensa.

"Los clubs que no se han posicionado en contra, les estoy agradecido. Han visto claro que no era el camino. Podemos ser máximos rivales en el terreno de juego, pero fuera, dentro de un marco como sería la patronal, debemos defender los intereses de los clubes. Hay muchos clubes que no se han posicionado y les estoy agradecido", sentenció el dirigente barcelonés.

En la misma conferencia de prensa Laporta también habló sobre las críticas que enfrentó el Barcelona sobre el caso Olmo y los "intentos de desestabilización" que sufrió el equipo.

"Hay personas que tenían la intención de desestabilizar al club y otros no. No soy iluso. Pero hay algunos que si no dicen eso no los escucha nadie. Pero les tengo que decir que no, no les ha salido bien. Hemos sufrido, sí, pero hemos trabajado bien y lo hemos conseguido. Y este modus operandi volverá a suceder. Sabemos quiénes son y aquí nadie se chupa el dedo", dijo.

"Ha sido una tensión superlativa, pero fuimos superando los obstáculos. Eran más bien requisitos a nivel formal que fuimos complementando. El 31 de diciembre estaba presentada la documentación en tiempo y forma. Quedaba acreditar una parte del pago (de los palcos VIP), que no es lo común. Exigieron 40 millones para acreditar la operación", habló.

Por último, también "rajó" contra la oposición en el Barcelona, a quien dice que no busca el bien del equipo.

"Pobre Barsa si acaba en manos de los que actualmente están actuando como oposición. Ojalá no caiga nunca en estas manos. Han priorizado sus propios intereses por delante de los intereses del Barsa. Han desestabilizado al equipo. Parecía que querían que fracasásemos en el intento de inscribir a ambos jugadores".