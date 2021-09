Laporta: “Tebas siempre ha tenido la obsesión de perjudicar al Barça”

Y culpó a Tebas del adiós de Messi : “ Tebas ha sido el principal actor por el cual no se ha podido retener. El exceso de celo de LaLiga y su obsesión por el Fair Play Financiero , de ser más papista que el Papa, consiguió que Messi no se quedara en el Barça”.

Según Laporta, “las otras Ligas han sido mucho más flexibles y han podido retener a sus jugadores más relevantes“.

El presidente del Barça siguió defendiendo su gestión, asegurando que lo que hace su junta directiva “es evitar que los intereses y los derechos del Barça estén controlados por determinadas instituciones y no estén apropiados por instituciones como la Liga de Fútbol Profesional”.

Las palabras de Laporta son en respuesta a la entrevista que dio en el mismo medio el propio Tebas, misma en la que deja caer que el presidente del Real Madrid Florentino Pérez tiene “un secuestro psicológico” sobre el Barca y que es parte de un “complejo de inferioridad”.

“Tengo la sensación que en el Barça hay un secuestro psicológico por parte de Florentino y del madridismo, como un complejo de inferioridad. Laporta usó como argumento que el Barça ya se quedó fuera de la Copa de Europa en los cincuenta, y que no quería que volviera a pasar lo mismo. Eso te lleva al secuestro psicológico del que hablaba, ya lo vi con Bartomeu y lo sigo viendo ahora con Laporta“, le contó Tebas al periodista Lluís Mascaró.

“Lo que creo es que Florentino es un tipo muy inteligente y que José Ángel Sánchez, su director general, es el más empático del futbol europeo. Y todo ese glamour y saber hacer, ante alguien que lleva más de diez años sin estar en el mundo del futbol… Hemos llegado al extremo de que en una comida del Trofeo Joan Gamper ¡estaba Florentino! ¿Quién se lo podía imaginar? No significa que Laporta y Florentino no puedan tener relación, pero el Barça estuvo a favor del acuerdo CVC justo hasta cuando el Real Madrid dijo que no. Blanco y en botella“, remató.