Las posibilidades de Messi y el Inter Miami de participar en el próximo Mundial de Clubes

Por primera vez en la historia, la Copa Mundial de Clubes contará con la participación de 32 equipos repartidos en seis confederaciones, y hasta el momento, solo hace falta que se llenen dos cupos.

Los dos equipos restantes saldrán de América, y uno de ellos será el campeón de la Copa Libertadores 2024, que actualmente se encuentra en la ronda de cuartos de final, con cinco clubes brasileños, un argentino, un uruguayo y un chileno.

El otro equipo restante saldrá de la Major League Soccer (MLS), ya que Estados Unidos tendrá la posibilidad de escoger un equipo representante debido a que son el país anfitrión del evento.

A falta de seis jornadas para que finalice la temporada regular en la liga norteamericana, aún se desconoce si el club que participará en el Mundial de Clubes 2025 será el ganador de la Supporters' Shield o de la MLS Cup.

El título de la Supporters' Shield se le entrega al mejor equipo de la temporada regular en la MLS, y hasta la jornada número 28, el Inter Miami de Lionel Messi se encuentra liderando la tabla con 62 unidades, siete puntos por encima del segundo lugar, Los Ángeles Galaxy.

Si las "Garzas" mantienen su gran estado de forma, tendrán la posibilidad de levantar dicho trofeo por primera vez en toda su historia, aúnque se desconoce si será suficiente para clasificar al Mundial de Clubes.

Lea más: La rivalidad Messi-Cristiano Ronaldo provoca molestia en el Al Nassr

Como se mencionó anteriormente, la otra posibilidad es la MLS Cup 2024, reconocida como el campeonato de la liga, por ser la final de la primera división del futbol norteamericano.

Sin embargo, desde su fundación en 2018, el Inter Miami ha sido incapaz de superar la primera ronda de los Play-Offs, y para poder levantar el título deberán ganar cuatro fases previas además de la gran final.

Flashback to Messi’s brilliance against Atlanta United last season 🐐💥 pic.twitter.com/xcVpJpbr9J