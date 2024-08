Durante la madrugada de este lunes 26 de agosto, la familia de Sven-Göran Eriksson, entrenador sueco de 76 años, anunció que el director técnico había fallecido rodeado de sus familiares, después de una larga lucha contra el cáncer de páncreas.

El nacido en Värmland ganó 18 trofeos, nacionales e internacionales, con una variedad de clubes en Europa, para posteriormente adentrarse al mundo de las selecciones nacionales, donde dirigió a a Inglaterra, México, Costa de Marfil y Filipinas.

Sus más grandes éxitos fueron conquistados con el Göteborg de Suecia, donde ganó la Copa de la UEFA en 1982, y con la Lazio de Italia, en donde ganó la Supercopa de Europa y la Recopa de la UEFA en 1999.

Decenas de equipos internacionalmente han reaccionado al fallecimiento del mítico entrenador sueco, que conquistó el deporte con su carisma y pasión por el futbol en los diez países en donde impartió su conocimiento.

"Svennis", como se le conocía en Suecia, dirigió en 45 ocasiones al Manchester City de Inglaterra entre el 2007 y 2008, por lo que el club inglés tomó la decisión de izar a media asta sus banderas alrededor del estadio Etihad en recuerdo del sueco.

Por su parte, el Real Madrid de España lanzó un comunicado en donde lamenta la pérdida de Eriksson, a quien el club merengue califica como "uno de los entrenadores históricos del futbol mundial".

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, atendió a los medios tras enterarse de la noticia y aseguró que el entrenador sueco será reconocido como "un gran innovador y un verdadero embajador del futbol".

A nivel de selecciones, Sven-Göran se convirtió en 2001 en el primer entrenador extranjero en la historia de la selección de Inglaterra, donde dirigió a la "generación dorada inglesa", con futbolistas como David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney y Frank Lampard.

Además, durante su etapa en el Reino Unido, llegó a hacer once cambios en cuatro encuentros, por lo que Fifa decidió crear una regla para restringir el número de sustituciones en los partidos amistosos.

We are deeply saddened that Sven-Göran Eriksson, who managed the #ThreeLions from 2001 to 2006, has passed away aged 76.



Our thoughts are with his family and friends at this time.



Rest in peace, Sven. You will be greatly missed ❤️ pic.twitter.com/aLtqWAG8K4