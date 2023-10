Las revelaciones de Boateng para poder jugar en el Barcelona: “Fue una de mis grandes mentiras”

Kevin-Prince Boateng, ahora ya retirado futbolista que defendió los colores de la Selección de Ghana, reveló que durante su etapa como culé en 2019, tuvo que mentir y decir que apoyaba al Barcelona, esto para ganarse un lugar en el conjunto azulgrana.

Las revelaciones del exjugador del equipos como AC Miran, Schalke 04 y Barcelona, se dieron en el podcast VIBE with FIVE que dirige el inglés Rio Ferdinand: “Recuerdo que cuando llegué a Barcelona enseguida me preguntaron qué equipo apoyaba, yo apoyo al Hertha Berlín, donde nací y después, lo siento azulgranas, los fans del Barcelona me van a odiar, pero al Real Madrid“, confesó.