¡Le dieron el gafete! Mbappé es el nuevo capitán de la Selección de Francia

Mbappé, internacional desde 2017, sustituye a Hugo Lloris, retirado de la selección tras el Mundial de Qatar, el pasado mes de diciembre. El portero del Tottenham había sido el capitán desde 2010.

Deschamps, según esta fuente, tomó la decisión tras mantener una charla este mismo lunes con Mbappé y con el otro candidato a la capitanía, Antoine Griezmann.

El delantero del Atlético de Madrid será a partir de ahora segundo capitán, sustituyendo al central del Manchester United Raphaël Varane, que también dejó la selección francesa tras el Mundial de Qatar.

Mbappé estrenará el brazalete este próximo viernes, en el primer partido de clasificación para la Eurocopa-2024 que Francia disputará en el Stade de France de París frente a Países Bajos.

El lunes 27, los ‘Bleus’ jugarán contra Irlanda.

Mbappé ya es uno de los vicecapitanes del París SG, cuyo capitán es el brasileño Marquinhos.

Este mismo lunes, en conferencia de prensa, Deschamps ya había afirmado que pensaba aprovechar la primera concentración posterior al Mundial “para hablar con los jugadores afectados” por la decisión de la capitanía.

“Ni tan solo son cinco”, bromeó para dejar claro por dónde iba su decisión, que los periodistas “sabrán el jueves antes del partido” contra Países Bajos.

Kylian Mbappé is the new captain of the French national team, reports @lequipe 🇫🇷 pic.twitter.com/31NSzzsLTk

— B/R Football (@brfootball) March 20, 2023