Leo Messi, descomunal, amarga el debut de Marcelino

El Athletic abrió el marcador con un tanto, a la contra, de Iñaki Williams, y lo cerró con un buen disparo de Iker Muniain.

El encuentro del ‘crack argentino’, bien acompañado por Pedri González, Ousmane Dembélé, Frenki De Jong y hasta por Antoine Griezmann, dejó en nada el fulgurante arranque del Athletic, que se adelantó en el minuto 3 y para el 6 ya podía ganar por 2-0.

No fue así. Reaccionó el Barcelona para ponerse a siete puntos del liderato, Messi tomó cartas en el asunto y el Athletic, que se queda noveno en la tabla, deberá mejor con el nuevo técnico.

Arrancó el partido a mil por hora y sacando ya provecho el Athletic del fútbol vertical con balón que promete la llegada de Marcelino.

No se había cumplido el tercer minuto de juego y Raúl García encontró, con un gran pase, la contra de Williams. El veloz delantero local definió bien ante Ter Stegen tras salir de su propio campo y regatear a Lenglet en área.

Tuvo una segunda ocasión parecida el Athletic en una galopada de Capa en la que al lateral de Portugalete le faltó finura para dejar el balón a Muniain en condiciones. El capitán tuvo que esperar y Yuri, ya sin mucho ángulo, mandó el balón al lateral de la red.

❝We controlled the game, we played well, we created opportunities, and we scored great goals.❞

