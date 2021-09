Leo Messi, tumbado en la barrera: los memes del ‘cocodrilo’ en la victoria del PSG contra el City

“Lo intentamos todo, creamos suficientes ocasiones, pero con los jugadores fantásticos que tienen, les dejamos espacio a Mbappé en la espalda. Hemos hecho un buen partido, con personalidad, pero tuvimos que haber marcado y no lo hicimos”, señaló el técnico del City Pep Guardiola, antiguo entrenador de Messi en el Barcelona.

Pero no solo fue el golazo que Messi marcó lo único que se hizo viral en redes sociales; también lo fue la imagen de Leo tumbado en la barrera durante un tiro libre a favor de su rival.

“Alguien debería haber aparecido y decirle "no, no, no, esto no le puede pasar a Messi". No puedes, es irrespetuoso. No debería de haber sucedido”.

Rio Ferdinand sobre Lionel Messi recostado en la barrera pic.twitter.com/C5V8DSDr8T

— Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 29, 2021