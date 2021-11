Leonardo confirma a Pochettino en el PSG y desmiente contactos con Zidane

“No queremos que se vaya. Nunca ha pedido irse y ningún club nos ha contactado por él. Tenemos mucho respeto por Zinedine Zidane , por lo que ha hecho como jugador y entrenador, pero puedo afirmar muy claramente que no ha habido contacto y que no nos hemos encontrado con él”, explicó el dirigente brasileño.

El diario Le Parisien publicó en portada este viernes un “encuentro secreto” entre la dirección del PSG y Zidane, afirmando que las negociaciones habían comenzado “varias semanas antes”.

El diario cita una reunión a principios de noviembre en el Royal Monceau, un hotel palacio parisino, a la que habrían asistido “al menos” Leonardo y Jean-Claude Blanc, director general del club.

“Es ridículo imaginar que un encuentro con Zinedine Zidane pudo haberse celebrado en un gran hotel, en París, a los ojos de todo el mundo”, comentó Leonardo.

‘No soy un niño’

Desde hace varios días algunos medios publican la posibilidad de que Pochettino regrese a Inglaterra y sea sustituido por Zidane.

La prensa británica vincula el despido de Ole Gunnar Solskjaer del Manchester United el pasado domingo con la posible llegada del argentino, que conoce muy bien la Premier tras haber dirigido al Southampton y al Tottenham.

El martes, la víspera de perder 2-1 ante el City en Manchester en la Liga de Campeones, ‘Poche’ desmintió el interés de los Red Devils.

“No soy un niño. He pasado toda mi vida jugando al futbol. Hace más de doce años que entreno. Estamos acostumbrados a los rumores en el futbol. Sé muy bien cómo funciona esto, a veces de una manera positiva, otras negativa. No me dejo distraer. Los rumores están ahí, hay que vivir con ello”, dijo.

“No voy a hablar (de los rumores) por respeto a mi club y al otro club. No es mi problema lo que está pasando en ese otro club. Estoy concentrado en el PSG”, insistió.

“EStoy muy feliz en el PSG. Fui jugador acá, amo al club, sus aficionados. Es un momento fantástico para estar aquí”, reiteró.

El PSG juega el domingo en la cancha del Saint-Etienne, en la 15ª jornada del campeonato francés.