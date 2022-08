Lewandowski lidera el triunfo del Barcelona ante el Valladolid con dos goles

Pedro González ‘Pedri’, en el 43, hizo el 2-0 tras recibir un pase de Dembélé dentro del área y el mismo jugador francés fue el autor de la asistencia del tercer tanto, obra de Lewandowski mediante un taconazo que tocó ligeramente en Joaquín Fernández.

Ya en el 90+2, Sergi Roberto hizo el 4-0 al aprovechar el rechace de un remate al larguero de Lewandowski.

Por su parte, el Valladolid tuvo su mejor aproximación con una doble ocasión de gol en el minuto 69.

Ter Stegen despejó el disparo de Óscar Plano y Jules Koundé salvó bajo palos el chut de Sergio Escudero que vino a continuación.

