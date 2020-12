Lewandowski pone líder al Bayern para celebrar su ‘The Best’

Con 30 puntos, el Bayern fue el gran beneficiado de este sábado. Llegó como segundo de la tabla y ahora es primero, con dos puntos de ventaja sobre el Bayer Leverkusen, al que la derrota deja en la segunda posición, igualado a 28 puntos con el RB Leipzig, que decepcionó poco antes al empatar 0-0 en casa con un equipo de la zona baja, el Colonia.

El Bayern consiguió además ampliar a ocho puntos su ventaja sobre el Borussia Dortmund (4º), que el viernes perdió 2-1 en el terreno del Unión Berlín (5º).

En el partido entre los dos primeros, el Bayer Leverkusen se adelantó en el minuto 14 por medio de Patrik Shick, con una volea con la zurda que entró por la escuadra.

Al propio Shick se le anuló luego un tanto tras la revisión en vídeo.

El Bayern igualó en el 43 gracias a Lewandowski, de cabeza tras un centro de Thomas Müller.

Jamal Musiala envió en el 79 al palo para el Bayern, pero fue finalmente Lewandowski el héroe de su equipo, cuando en el 90+1 aprovechó un balón mal controlado por Jonathan Tah para acertar en un mano a mano y establecer el 2 a 1 definitivo para los visitantes en el BayArena.

Lewandowski, elegido el jueves mejor jugador del año en los premios FIFA ‘The Best’, suma ya 17 tantos en esta Bundesliga, escapándose todavía más como líder de la tabla de máximos anotadores. Tiene ahora siete más que el noruego Erling Haaland (Borussia Dortmund), que se encuentra actualmente lesionado.

“Qué gran año hemos tenido. Espero continuar jugando así el próximo año”, declaró Lewandowski a la televisión Sky.

