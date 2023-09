Lionel Messi: Ausencia del argentino en la final de la US Open Cup causa reacciones y memes en las redes

Ante la noticia, cientos de aficionados utilizaron las redes sociales para desahogarse al respecto, teniendo en cuenta que las entradas para el partido tenían un precio elevado que se justificaba con la presencia del delantero 7 veces ganador del Balón de Oro, sin embargo, cuando finalmente se confirmó la baja del “10”, estos aprovecharon para recurrir al humor ante la decepción.

Los usuarios compartieron sus reacciones y videos de su pesar ante la baja del argentino, y otros fueron más creativos y utilizaron memes para describir la situación.

Demichelis tiene a Boselli de cebamates, Messi hoy no va ni al banco y Julián se queda afuera de una copa de coso al primero que se me cruce lo encaro así pic.twitter.com/FMGjcLeULH

No juega Messi. pic.twitter.com/oqGRe5wCIb

Venir a Miami para ver a Messi jugar, y no está ni convocado pic.twitter.com/Lk2N1VXQaU

Los hinchas después de enterarse que Messi no va ni al banco en la final. pic.twitter.com/daXhodchwt

Conmoción de muchos aficionados que viajaron y pagaron para ir a ver a #Messi y no jugará la final #UsOpenCup pic.twitter.com/hubvvyNiKe

messi no va a jugar pic.twitter.com/agnBiB1gIG

Supongo que ocultar hasta el último minuto que #Messi no jugará tiene que ver con que #InterMiami no quería que #Dynamo se enterara.

Pero también con que la afición no se enterara

Estadio lleno por completo con boletos a precios elevados pic.twitter.com/5TBZYwLVtm

