Gressel compartió la anécdota ocurrida durante la última gira del equipo, programada para enfrentarse a los clubes de la Saudi Pro League, Al Nassr y Al Hilal. En el Player Manager Podcast, el mediocampista estadounidense expresó su sorpresa ante la fluidez y destreza lingüística de Messi, creando un momento único que ha impactado al mundo del fútbol.

La revelación no solo ha generado risas en el equipo, sino que ha desencadenado una ola de creatividad en las redes sociales. Un meme que circula ampliamente sugiere que "Messi habla inglés antes del lanzamiento de GTA VI", haciendo referencia al esperado videojuego 'Grand Theft Auto', cuya nueva entrega está próxima a salir.

En medio de este divertido episodio, que el interista realiza junto al streamer estadounidense en Twich, TheOldZeland, cabe recordar que el Inter Miami ha tenido un destacado inicio en la Major Soccer League 2024, manteniéndose invicto con 2 victorias y un empate en los primeros tres partidos con lo que se ubica en todo lo alto de la clasificación.

Ahora, su próximo desafío será enfrentarse al Montreal Impact en Fort Lauderdale mañana domingo a las 3 de la tarde, hora de Guatemala.

View this post on Instagram

We got Messi speaking English before GTA 6 https://t.co/xOB1wcjFJv