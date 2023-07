Lionel Messi: doblete y asistencia en la goleada del Inter Miami sobre el Atlanta United

La ‘Pulga’ apenas lleva una semana entrenando en Florida, pero, junto con el exinternacional español Sergio Busquets, ya han revolucionado a su nuevo equipo. Un lujo para el entrenador argentino Gerardo Martino.

En el 22, el genio de Rosario encontró en la banda izquierda a Robert Taylor, que sirvió un ‘pase de la muerte’ para que Messi lograra su segundo gol de la tarde.

Los dos excompañeros del Barcelona le han dado pausa y sentido al juego de su nuevo equipo. Pocos jugadores entienden mejor qué exige cada jugada, cada momento del partido.

El Inter Miami llegó a este duelo con la moral por las nubes tras el estreno soñado de Messi, casi sacado de un guion de Hollywood, con su impresionante gol de falta en el minuto 94 que le dio el triunfo por 1-2 frente al Cruz Azul el pasado viernes.

Con seis puntos en sus dos partidos, el Inter se garantizó el primer lugar del grupo Sur 3 y un boleto a los dieciseisavos de final de la Leagues Cup, torneo que reúne durante un mes a los 47 equipos de la MLS y la liga mexicana.

Busquets 🤝 Messi Messi puts us in the lead early with his second goal for the Club 👏👏#MIAvATL | 1-0 | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/JZtEpe9Hfa pic.twitter.com/GKujBMsW1V — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 25, 2023

Con la victoria de este martes, el Inter accede a los dieciseisavos de la Leagues Cup, que empezará el 2 de agosto, y ofrece a Messi una temprana oportunidad de pugnar por su primer título de clubes fuera del fútbol europeo.

Taylor ➡️ Messi for his second of the night to double the lead in the 22nd minute 👏#MIAvATL | 2-0 pic.twitter.com/bVvzkLJdDA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023

Esta competición entrega tres boletos para la Copa de Campeones de Concacaf de 2024, vía de acceso al Mundial de Clubes, y luce como una opción más prometedora que la MLS, donde el Inter es último clasificado, suma 11 partidos sin ganar y tiene un largo camino por remontar para alcanzar los playoffs.