Lionel Messi está entre los diez candidatos al trofeo Puskas al mejor gol

Messi está en la terna por un tanto contra el Betis en marzo de 2019 e Ibrahimovic por una diana ante el Toronto FC en septiembre de 2018.

El año pasado, el premio Puskas, nombrado así en honor al exinternacional y prolífico goleador húngaro, recayó en el egipcio Mohamed Salah (Liverpool).

Los otros aspirantes son el brasileño Matheus Cunha (RB Leipzig), el italiano Fabio Quagliarella (Sampdoria), el colombiano Juan Fernando Quintero (River Plate, ARG), el inglés Andros Townsend (Crystal Palace) y el húngaro Daniel Zsori (Debreceni).

En la selección figuran también tres mujeres: la camerunesa Ajara Nchout, por un tanto contra Nueva Zelanda, la estadounidense Amy Rodriguez (Utah Royals) y la norirlandesa Billie Simpson (Cliftonville).

🚨 #PUSKAS AWARD 🚨

The ten candidates have been revealed 👀

Vote now 🗳️👇

— FIFA.com (@FIFAcom) August 19, 2019