Lionel Messi: La reacción de David Beckham cuando se enteró del fichaje del argentino al Inter Miami

Lionel Messi fichó por el Inter Miami hasta 2025, y ni el mismo David Beckhan se lo podía creer, esto, por el peso que genera tener en plantilla a una figura de la talla del argentino.

“Siempre estuvo en mi mente traer a Messi. No hay nadie mejor. Todo surgió durante una charla con mis socios, José y Jorge Mas, mientras tomábamos una copa de vino” mencionó el exjugador del Real Madrid y Manchester United.

David Beckham EMOCIONADO después de ver el gol que hizo Messi. 🥹pic.twitter.com/0zgapPU9vA — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 22, 2023

“Me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono no paraba de vibrar. Victoria me dijo: ‘¿en serio? ¡Apaga el teléfono!’ Me puse los lentes y dije: ¡Viene Leo!”.

El propio Beckham marcó un antes y un después con su llegada a la MLS en 2007, en ese momento el inglés dejó el Real Madrid arribó al Galaxy.

Lionel Messi jugará su tercer partido con el Inter Miami el próximo 8 de agosto cuando reciba al Charlotte en el DRV PNK Stadium, esto por la temporada regular de la MLS.