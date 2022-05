Lionel Messi no se perdió la remontada del Real Madrid ante el Manchester City y reacciona en la transmisión en vivo del Kun Agüero

Lionel Messi apareció en la transmisión por streaming de los comentarios de Sergio Agüero en la victoria del Real Madrid 3-1 sobre el Manchester City, por la segunda semifinal de la Champions League que se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu. La Pulga le escribió a su amigo y le hizo una broma en el momento en el que su exequipo ya estaba abajo en el marcador, y el Kun contó todos los detalles y le respondió en vivo.

Me escribió Leo”, le contó Agüero a Carlos Tevez, quien fue el comentarista invitado y también jugó para los Ciudadanos. “¿Qué dice Leo?”, preguntó el Apache. El Kun respondió: “Me puso ‘dejate de joder, boludo. No puede ser…’”. Luego le mandó un audio al rosarino que siguió las instancias desde París: “¿Qué pasa pa? Estoy acá laburando y en realidad estoy recaliente. La verdad que no se puede creer. Encima le mando un audio a Ibai (Llanos) diciéndole ‘qué suerte que tenés, qué orto’, y nos hacen un penal. No se puede creer”.