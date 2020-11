Lionel Messi se despide de Diego Armando Maradona: “es eterno”

Messi y Maradona, dos históricos. (Foto: Instagram)

De 10 a 10. Lionel Messi se despidió de Diego Armando Maradona con una carta que no ahorró en expresiones de afecto.

“Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD”, escribió Lio en sus redes sociales con una foto con su ídolo.

De acuerdo con el diario Marca, Maradona dirigió a Messi en la selección argentina entre 2008 y 2010. Ambos llegaron hasta cuartos del Mundial de Sudáfrica pero no pudieron con la máquina alemana.

Ambos argentinos, zurdos, con el 10 en la espalda, estrellas del FC Barcelona y autores de goles calcados, hay mucho en común entre Messi y Maradona. Una copa del mundo hace la gran diferencia.

De las últimas palabras de Maradona sobre Messi fueron en el contexto de la novela con el FC Barcelona y el burofax: “Yo sabía que eso iba a terminar mal y pensé que Leo se iba. Me pasó a mí también. El Barcelona no es un club fácil y son muchos años los que él lleva ahí y no lo trataron como se merecía”.