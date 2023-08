Lionel Messi: Su llegada al Inter Miami será narrada en una serie, estos son los detalles

“No podría estar más feliz de venir a Miami y unirme a un grupo tan increíble de personas“, declaró el argentino: “Me uno con el deseo de competir, ganar y ayudar al club a seguir creciendo. También creo que vamos a disfrutar mucho y que van a pasar cosas muy especiales”, añadió en el comunicado.

La serie está siendo producida por Smuggle Entertainment, en conjunto con la Major League Soccer (MLS) y cuenta con la producción de Tim Pastore, Patrick Milling Smith, Brian Carmody, Matt Renner y Scott Boggins.

Apple TV+ has approved a fresh six-episode documentary that follows the recent endeavors of soccer legend Lionel Messi as he embarks on his journey as a player for Inter Miami CF in the Major League Soccer (MLS).

This marks the second documentary about Messi on Apple TV+,… pic.twitter.com/wmUQ5Vuvcv

— Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) August 14, 2023