Lionel Messi y el Inter Miami golean al Philadelphia y esperan rival en la final de la Leagues Cup

Ya que en apenas seis partidos, Lionel ya lleva nueve dianas y es el tercer máximo anotador del Inter.

El ex del París Saint Germain anotó el segundo gol de la goleada ante el Philadelphia, el primero fue obra de Josef Martínez, mientras que el tercero fue del l estadounidense-hondureño David Ruiz y el español Jordi Alba, completó cuando estrenó su cuenta con el Inter.

