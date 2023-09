Lionel Messi y su entrevista con Migue Granados: Mejores frases, revelaciones, deseo por otro hijo y su etapa en el PSG

Las frases de Lionel Messi:

Sobre su etapa con el París Saint Germain: “Se dio así. No fue como esperaba. Me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo. Fui uno de los pocos jugadores campeones que no tuvo reconocimiento ahí“.

Los del Paris? Terriblemente dolidos: el único campeón del mundo sin reconocimiento. pic.twitter.com/CN1t5kfcSZ — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023



El Mundial 2026: “No sé si llego, ya lo dije. No lo pienso todavía porque está lejos, sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a Estados Unidos. Va a estar lindo porque pasamos la Copa Centenario que jugamos acá fue muy linda, perdimos la final pero el proceso lo disfrutamos muchísimo, hay estadios, ambiente, viajes. Después de la Copa América se verá, depende de como me encuentre yo“.

Sobre su vida en Miami junto a su familia: “Nos levantamos a las 7 con los nenes, desayunamos y a veces los llevo y a veces no al colegio. En el club arrancamos temprano, tenemos horarios, hay multas. Vuelvo a casa a la 1PM, comemos con Antonela y vamos a dormir la siesta. A las 3 vamos a buscar a los nenes al cole y los llevamos al entrenamiento. Thiago juega con los de 11 años y Mateo con los de 8-9. A ellos les gusta mucho el futbol, crecieron con eso, desde que nacieron ven futbol“.

El rol de Antonela como madre: “Es buena madre, la admiro. Ella pasa las 24 horas con ellos, nosotros estamos afuera mucho tiempo. Viajes, partidos, Selección, pretemporada, a veces nos vamos un mes y un mes y media y ella está todo el día“.

Dijo “el tiempo pasa para todos” y nos rompió el coraa. pic.twitter.com/rLgkXtkKer — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023



Se considera buen padre: “Creo que soy buen padre, sí. Intento inculcarle a mis hijos los valores que me enseñaron a mí de chiquito. Siempre dije que soy como soy por lo que aprendí de chico, también lo que aprendí en el club“.

La vida en Estados Unidos: “Se vive de otra manera, por eso la decisión de no continuar en Europa. Si bien mi personalidad es que quiero ganar, en cierto punto es más relajado. Tengo mil partidos atrás y el tiempo pasa para todos“.



Piensa en otro hijo: “Nos gustaría tener un bebé de nuevo. No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena“.

Más frases: “No tengo la medalla de campeón del mundo acá, la tengo en Barcelona. Está bien guardadita, tengo mi museo, las cosas que conseguí“.

Se viene la nena? Migue le dio unas recomendaciones. pic.twitter.com/MFpFDy7sh6 — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023

“Si se corta la luz a las 4am sé donde está el disyuntor. Taladro no manejo. La mochila del inodoro sí lo resuelvo. Si hay que ir a comprar medicina de madrugada ahí Antonela es muy previsora, va con pastillas y remedios para los nenes y con el botiquín para todos lados“.