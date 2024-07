Tanto la Eurocopa como la Copa América llegaron a las instancias de semifinales; en Europa están Francia, España, Inglaterra y Países Bajos, buscando conquistar el viejo continente; por otro lado aparecen Argentina, Colombia, Uruguay y Canadá quieren quedarse con la gloria americana.

El entrenador argentino durante la rueda de prensa realizada esta tarde del lunes 8 de julio, de cara a la semifinal que afrontará frente a Canadá también aclaró la situación del jugador Lionel Messi, luego de la lesión que lo tuvo en duda para el partidos de cuartos de final, donde igualmente jugó todo el encuentro.

Consultado por cómo acuerda Scaloni con el propio Messi si el capitán está o no para jugar, el director técnico no dejó dudas en la toma de decisión: “El 99% de las veces está para jugar. Nunca me pasó que no esté para jugar. Para mañana está para jugar, sin dudas”, comentó Lionel.

Durante la rueda de prensa dejó una anotación importante luego de que le preguntaran sobre el nivel de ambas competiciones.

“Me gustaría que alguna vez se invite a alguna selección europea a una Copa América para que vean lo que es, y también al revés con la Eurocopa”, fue la idea que dejó el seleccionador argentino.

Tras lo que agregó: “El nivel es todo muy parejo y al final, terminan siendo opiniones” para dar un dato realmente revelador: "Hoy en las semis están selecciones con las que jugamos en el Mundial".

Durante la conferencia de prensa, el entrenador ya había destacado a las selecciones de Concacaf también: “Yo no veo diferencias entre las selecciones de Conmebol y Concacaf. Son selecciones de nivel y no menos importantes. Está todo muy equilibrado. Todos hicieron una buena copa” y sostuvo sobre Argentina: “Estamos compitiendo. A todos se les hace difícil ganar”.

Y durante la copa, nuevamente se enfrentarán a una, Canadá, que ya la habían visto en el debut del torneo ganando 2-0; la primera semifinal se jugará en el Metlife Stadium a las 18 horas de Guatemala.