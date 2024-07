El pasado domingo 30 de junio, la Selección de Georgia fue eliminada del certamen europeo al caer 4-1 frente a España en el RheinEnergieStadion de Colonia; pese a la dolorosa derrota se vivió un momento especial entre los jugadores y los fanáticos de su seleccionado al final del partido.

Los georgianos vivieron todo un proceso europeo histórico, se clasificaron por primera vez al derrotar en el mes de marzo a Grecia por penales, siendo locales pudieron celebrar el pase con los 50 mil aficionados que cabían en su estadio nacional.

Durante la Eurocopa vieron como su selección en el primer partido disputaba uno de los mejores encuentros ante Turquía, no salieron victoriosos pero anotaron su primer gol gracias al penal no fallado de Georges Mikautadze al minuto 32.

En el segundo partido pudieron conseguir sumar su primer punto empatando ante Chequia; Mikautadze volvería a anotar desde la pena máxima.

Pero su mayor alegría llegaría el 26 de junio, se jugaban el pase frente a Portugal y lograron derrotar a una de las candidatas 2-0 avanzando a octavos de final en su primera participación, con figuras como la de su arquero Giorgi Mamardashvili, su capitán Guram Kashia, en el medio, el jugador del Levante de España, Giorgi Kochorashvili y en la delantera su jugador más talentoso Khvicha Kvaratskhelia, y al goleador ya mencionado Mikautadze.

Luego de la dolorosa eliminación, el plantel puso rumbo a su país en donde decenas de miles de georgianos salieron este martes a las calles de Tiflis, capital del país, con banderas nacionales para ovacionar a su debutante selección por la actuación en la Eurocopa 2024.

Georgian National Team footballers are parading through the streets of Tbilisi on an open bus as fans cheer and chant at them in support and gratitude for their glorious debut at @EURO2024. We’ve lost in the round of 16, but we won people’s hearts worldwide 🇬🇪



🎥 @Tabula_Media pic.twitter.com/PhhITNUcgR