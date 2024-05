Son momentos dulces los que vive Ana Lucía Martínez en México. La futbolista guatemalteca, que desarrolló gran parte de su carrera en el futbol de Europa, se consagró como campeona de la Liga MX Femenil con el club Rayadas de Monterrey la noche del lunes 27 de mayo.

Fue en una agónica tanta de penales después de un empate 2-2 en el marcador global contra Las Águilas del América que Rayadas ganó 4-3 para levantar el tercer título en la historia de su institución.

Todo pudo complicarse ya que el club de Monterrey se vio abajo 0-2 en la serie, pero gracias a dos tantos, uno en el primer tiempo y otro de penal en el minuto 101, Rayadas consumó su victoria desde los once pasos.

Este el tercer título de las Rayadas, que se colocaron como el segundo equipo más ganador de la liga, detrás del Tigres UANL, con seis cetros y el primero de la guatemalteca Ana Lucía Martínez desde que juega fuera de las fronteras de su país.

Tal y como ella lo explica en una emotiva carta que publicó en sus redes sociales, este título es fruto de haber dejado atrás muchas cosas, incluido su país para poder cumplir con el sueño de ser jugadora profesional.

"Sueño cumplido ¿por dónde empezar? Hay tantos pensamientos y emociones…. Tuve que salir de mi país para poder ser futbolista, tuve que dejar todo atrás para darle la oportunidad al futbol, he sacrificado muchas cosas para poder lograr mi PRIMER TÍTULO en un país distinto al mío pero llevando la bandera de mi país a cada uno de los lugares que he ido", explica la delantera en los primeros párrafos.

"Ha valido la pena porque hoy puedo decir, lo logré y aunque han pasado muchas cosas en el camino hoy puedo levantar la cabeza y sentirme orgullosa de cada uno de los sacrificios que he hecho. Quiero dedicar este logro a mi querida madre y decirle en el cielo que todo su esfuerzo valió la pena y que gracias por enseñarme a volar, también gracias a mi familia porque con su amor y apoyo no me han hecho tirar la toalla y siempre me dicen que soy la mejor y que no deje de creer", continúa la guatemalteca de 34 años.

Finalmente la delantera dedica palabras de agradecimiento a sus patrocinadores y deja una frase para todos los guatemaltecos: "Es una motivación extra el querer demostrar que en Guatemala sí se puede escribir una historia diferente y por último gracias a Dios por darme la fuerza y sabiduría para no rendirme. De la zona 5 para el mundo", puntualizó.