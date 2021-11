Locura total en el avión de la Selección Argentina por la clasificación al Mundial de Qatar

Además, vio también destacar al delantero del Real Madrid, Vinicius Jr, que hizo no extrañar a Neymar quien se quedó fuera por lesión.

Pero el empate no les garantizaba la clasificación. Debían ganar, pero no lo hicieron y entonces el favor llegó de otro partido, del Chile vs. Ecuador.

Luego de concretarse la victoria de Ecuador ante Chile por 2-0, los jugadores albicelestes celebraron el pase al certamen más importante del mundo con cantos para Brasil y recordaron que fueron campeones este año de la Copa América en Río de Janeiro.

“Dale campeón, dale campeón….”, saltaron todos con Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Emiliano Martínez exaltados, según se observó en el Instagram del defensor.

SOY ARGENTINO, EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS ❤️🇦🇷 Eternamente gracias, muchachos 🙌 pic.twitter.com/4bbTeiwSyX — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 17, 2021

El júbilo comenzó en el camerino después de enterarse de la derrota chilena y continuó el avión que llevaba de regreso a un grupo de jugadores en donde iba Nicolás Otamendi y Dibu Martínez.

Otamendi grabó de nuevo la intimidad del seleccionado argentino. El guardameta Martínez volvió a ser protagonista con su clásico festejo que se inmortalizó durante la última Copa América en la tanda de penales contra Colombia.

Mientras todos cantaban “Hay que saltar, hay que saltar, el que no salta, no va al Mundial…”, el arquero del Aston Villa miró a cámara y recreó la pose que hizo en la definición que terminó con el pase de la Selección a la final del torneo continental.

En la aeronave siguieron los cánticos y uno de los que apareció en escena fue Mario De Stéfano, el histórico utilero de la selección.

Otra vez, con una canción de fondo que decía “soy argentino, en las buenas y en las malas…”, el utilero se sumó a los festejos con los futbolistas.

A los pocos segundos, el que se le sumó fue Giovani Lo Celso mientras otros jugadores como el propio Dibu Martínez y Joaquín Correa no paraban de golpear el techo del transporte.

*Con información de Infobae y Bolavip