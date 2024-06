La Eurocopa es un torneo que, desde su inauguración, en 1960, se han gritado muchos goles. Durante sus ediciones, las 35 selecciones que han llegado a disputarla han festejado goles, pero hay algunos que quedan en la memoria de los aficionados sin importar en qué fase de la competencia o momento del partido sucedieron.

Tiros desde larga distancia, acrobacias, regates, de diversos estilos son los que los convierten en golazos que merecen una mención honorífica y no caer en el olvido.

En este artículo se ha efectuado una recopilación de los mejores 10 goles de la Eurocopa.

10. Luka Modric (Croacia) vs Escocia - Eurocopa 2021

La leyenda croata tuvo uno de los mejores goles en la pasada Eurocopa y con el talento que tiene, el 22 de junio del 2021 optó por golpear el balón a la primera con la parte exterior de su bota derecha. Imposible que terminara en otro sitio.

9. John Jensen (Dinamarca) vs Alemania - Eurocopa 1992

Nadie le daba posibilidades a Dinamarca en una final contra Alemania, los recientes campeones del mundo en Italia 1990. Sin embargo, John Jensen calló bocas tras marcar el primer gol de una fecha histórica en la vida de los daneses en aquel 26 de junio de 1992.

8. Zlatan Ibrahimovic (Suecia) vs Italia - Eurocopa 2004

El ídolo sueco pocas veces marcaba goles comunes, este dejó Italia casi fuera en grupos; recibió de espaldas a la portería de Guanluigi Buffon y moviendo el talón puso el balón en el fondo del arco.

7. Vladimir Beschastnykh (Rusia) vs Rep. Checa - Eurocopa 1996

El jugador ruso, que militaba en el Werder Bremen de la Bundesliga, marcó un gol que casi arranca el fondo de la red; un disparo atronador desde 35 metros que el portero rival no pudo detener.

6. Zinedine Zidane (Francia) vs España - Eurocopa 2000

Francia era un gran equipo cuando llegó a la Eurocopa 2000; eran campeones del mundo y tenían a Zidane, el autor de uno de los mejores tiros libre que realizó para eliminar a España en cuartos de final.

5. Cristiano Ronaldo (Portugal) vs Hungría - Eurocopa 2016

La leyenda portuguesa dejó uno de sus mejores goles en la Eurocopa de Francia 2016 que termina siendo campeón en la fase de grupos enfrentándose a Hungría en un partidazo que quedó 3-3, con doblete del mismo Ronaldo.

4. Tomas Brolin (Suecia) vs Inglaterra - Eurocopa 1992

El talentoso jugador sueco destrozó a Inglaterra en un abrir y cerrar de ojos, Brolin asestó el golpe mortal con un primer intento que no le dio ninguna oportunidad al portero inglés Chris Woods.

3. Xherdan Shaqiri (Suiza) vs Polonia - Eurocopa 2016

En Octavos de final, Polonia estaba ganando y sólo le quedaban ocho minutos para el final. Luego, Xherdan Shaqiri salta en el aire desde el borde del área para enviar de tijera el balón a la red; lamentablemente Suiza perdió en los penaltis.

2. Ronnie Whelan (República de Irlanda) vs Unión Soviética - Eurocopa 1988

La leyenda del Liverpool realizó una de las mejores voleas que se han visto a una Unión Soviética poco preocupada en defensa que no se esperaban el golazo que se avecinaba después del saque de banda.

1. Marco Van Basten (Países Bajos) vs Unión Soviética - Eurocopa 1988

No hay mejor escenario que una final para hacer un verdadero gol mítico, y quien mejor que Van Basten para hacerlo, al minuto 54, los neerlandeses necesitaban el gol que confirmara su tranquilidad y apareció a un costado del área para marcarle de volea a uno de los mejores arqueros de la época, Rinat Dasáyev.