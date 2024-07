La Eurocopa 2024 lega a su final, las semifinales están cercanos a jugarse y durante el certamen hubieron 24 selecciones que compitieron y varios jugadores no dejaron ir la oportunidad para destacar con sus selecciones durante el mes de competencia.

Esta Eurocopa de Alemania no ha sido una excepción y son varios los jugadores que han logrado revalorizarse gracias a sus actuaciones individuales. Aquí te mostramos una selección de estos futbolistas que seguro que son protagonistas en esta ventana del mercado de fichajes:

Países Bajos es uno de los semifinalistas de este torneo. El joven guardameta se ha convertido en un indiscutible para Koeman en sus onces. Pese a su juventud en cinco partidos disputados ha conseguido dos porterías a cero, frente a Francia en fase de grupos y frente a Rumanía en octavos. La pasada temporada con el Brighton no fue titular indiscutible, pero puede que la actuación con Países Bajos en esta Eurocopa cambie su situación o le permita dar el salto a un equipo más grande.

Una de las novedades del cuadro dirigido por Southgate es el central. El inglés ha sido titular en cuatro de los cinco partidos disputados por su selección, consiguiendo una asistencia en el encuentro ante Eslovaquia de los octavos de final. Con su equipo en semifinales, Guéhi está siendo uno de los jugadores clave en la lucha por el título. El del Crystal Palace disputó 2.023 minutos en la pasada Premier League. Su proyección es esperanzadora y con un valor de mercado que ya alcanza los 38 millones de euros habrá que estar pendientes a un posible movimiento a otro club de Inglaterra.

