Los jugadores del PSG se burlan de Haaland y desatan críticas

Con Kylian Mbappé en el banco de inicio, aquejado de un constipado, Neymar tomó la responsabilidad y anotó de cabeza el 1-0 (28), antes de que la conexión española entre Pablo Sarabia y Juan Bernat finalizase con gol del lateral zurdo (45+1), permitiendo al cuadro parisino superar unos octavos en los que se había estrellado en las tres últimas ediciones de la Champions.

“Jugamos como un equipo. Este equipo es fiable y solidario. Los chicos demostraron aún más. Fue un placer ser su entrenador esta noche”, afirmó el entrenador del PSG Thomas Tuchel ante el micrófono de RMC Sport.

“Sinceramente, tuvimos un buen ambiente en el autobús, con los ultras (que escoltaron al autobús). Cantamos juntos, era un ambiente especial”, confesó, a la vez que dedicó la victoria a los aficionados.

Una de las imágenes que dejó este partido, fue el festejo de Neymar y posteriormente el de casi todos los jugadores, emulando la celebración de Erling Haaland, jugador del Borussia Dortmund.

El delantero noruego, de 19 años, le anotó doblete al PSG en el partido de ida, en la casa del Borussia Dortmund.

Pero si el campeón francés regresó entre los ocho mejores del continente europeo luego de haber caído ante el Barcelona, el Real Madrid y el Manchester United los últimos cursos, fue en gran parte sustentado en la figura de un Neymar que se había perdido por lesión los enfrentamientos ante los ‘merengues’ y los ‘Diablos Rojos’.

El jugador de los 222 millones de euros dio argumentos a favor de la rentabilidad de su fichaje tras haber anotado en Alemania el gol que dio vida a los parisinos, y este miércoles el que abrió el camino de la clasificación.

Fue en el minuto 28, cuando un centro medido con rosca de Di María al corazón del área a lanzamiento de córner encontró la testa de ‘Ney’, que se prodiga poco en esa suerte, pero que se libró de la marca del marroquí Achraf Hakimi para anotar el 1-0 y llevar el delirio a los seguidores parisinos… congregados en los aledaños del estadio.

Precisamente el silencio del templo parisino pareció servir como hipnótico paralizante a un Borussia Dortmund muy lejano de la versión ofrecida en la ida, una impotencia ofensiva reflejada en el discreto partido de su delantero Erling Haaland.

Minutos antes del gol, el PSG había avisado con un duro remate de Cavani que el arquero suizo Roman Burki desvió milagrosamente a córner.

Un lanzamiento de falta del inglés Jadon Sancho (35) detenido en dos tiempos por Keylor Navas fue la mejor ocasión de los de Lucien Favre, que finalizaron el choque con un hombre menos al ver la tarjeta roja Emre Can luego de enzarzarse con Neymar.

