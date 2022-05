Los mejores memes de la victoria del Real Madrid sobre Liverpool en la final de la Champions League

El mejor jugador de la final fue el portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois, quién cuajó una actuación memorable al negarle la anotación al Liverpool hasta en 4 ocasiones.

El Real Madrid ganó su decimocuarta Liga de Campeones de Europa tras dejar en el camino al Paris Saint Germain, Chelsea, Manchester City y Liverpool, siendo una temporada casi perfecta para el cuadro de Carlo Ancelotti.

Terminado el encuentro, las redes sociales se inundaron de memes que hicieron referencia a la victoria merengue.

The transformation of Barcelona fans during the #UCL this season pic.twitter.com/Dm8y3ED6AD

— Troll Football (@TrollFootball) May 28, 2022