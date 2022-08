Los memes de Lionel Messi y su ausencia en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro 2020

La no presencia de Messi entre los candidatos supone un gran hito, ya que el argentino estaba entre los candidatos al Balón de Oro desde 2006 y quedó en el podio casi sin interrupción desde 2007, salvo en la edición de 2018.

La ‘Pulga’ (35 años), al igual que Neymar, viene de una temporada 2021-2022 complicada con el París Saint-Germain, en la que el argentino, que se unió el pasado agosto al equipo francés procedente del Barcelona, firmó 11 tantos, teniendo en cuenta todas las competiciones.

La noticia sorprendió a los seguidores de Leo Messi, pero también fue algo que festejaron los ‘haters’ y no faltaron los memes en las redes sociales.

1978: Messi no estuvo nominado para el Balón de Oro

1986: Messi no fue nominado para el Balón de Oro

2022: a Messi no lo nominaron para el Balón de Oro pic.twitter.com/CediciUYLU

— PEPE (@soyunargento) August 12, 2022