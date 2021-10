Los memes son para Cristiano después de la humillación del Liverpool al United

El equipo red devil llegaba a este partido tras remontar un 0-2 al Atalanta con un gol suyo, pero tras dos tropiezos seguidos en la Premier.

“Si te soy sincero, tengo 36 años, lo he ganado todo, ¿Voy a estar preocupado por lo que la gente dice sobre mí? Duermo bien cada noche. Me voy a dormir con la conciencia tranquila. Seguiré así y callaré bocas y ganaré títulos“, dijo.

El mundo lo escuchó y esto respondieron:

Cristiano Ronaldo has done it all. pic.twitter.com/hnxbuYGh5l

This is tied for the heaviest defeat of Cristiano Ronaldo's career 😟

The only other 5-goal loss was in El Clasico 11 years ago. pic.twitter.com/RRDkmfSpO4

