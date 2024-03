El Liverpool se medirá con el Atalanta y el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso con el West Ham en cuartos de final de la Europa League, según deparó el sorteo realizado este viernes.

El duelo italiano AC Milan-Roma y el Marsella-Benfica completan esta ronda de la segunda competición europea, que se quedó sin representantes españoles tras la eliminación del Villarreal a manos del club marsellés.

Los Reds de Jurgen Klopp, que aún aspiran a un póker de títulos esta temporada, recibirán a la 'Dea' en Anfield el 11 de abril, antes de visitar Bégamo el 18.

Ambos equipos se vieron las caras en fase de grupos de la Champions League en 2020/21, con el Liverpool ganando 5-0 en Italia al Atalanta, que devolvió la afrenta con un 2-0 en Anfield.

El Leverkusen, que vuela hacia el título en la Bundesliga, tratará de mantener su imbatibilidad esta temporada en una competición que conquistó en 1988, bajo la extinta denominación de Copa de la UEFA.

"Por supuesto que conocemos al West Ham, es un equipo de la Premier League", afirmó Alonso este viernes sobre el vigente campeón de la Conference League.

La final de la Liga Europa será en Dublín el 22 de mayo.

Ida el 11 de abril, vuelta el 18 de abril

Ida el 2 de mayo, vuelta el 9 de mayo

