Lothar Matthäus: “Si mañana Lewandowski no es The Best no le vuelvo a creer nada más a la Fifa”.

Robert Lewandowski le anotó un doblete al Wolfsburgo en el partido que se disputó antes de la entrega de los premios The Best. Foto Prensa Libre: AFP

El exjugador internacional alemán Lothar Matthäus dijo este 16 de diciembre que, si Robert Lewandowski no es elegido como ‘The Best’, el mejor futbolista del año, no volverá a creer nada más a la Fifa. Este 17 de diciembre revelarán a los ganadores de cada categoría.

“No lo juzgo solo por sus goles, sino por la forma que trabaja por el equipo y cómo ha evolucionado en los últimos años. De momento es el jugador más completo que hay en el planeta”, dijo Matthäus en su comentario final a la victoria del Bayern por 2-1 ante el Wolfsburgo, con dos goles de Lewandowski.

“Si mañana Lewandowski no es The Best no le vuelvo a creer nada más a la FIFA. Tiene que ser él, Messi no ganó nada y Cristiano Ronaldo solo fue campeón italiano”, dijo Matthäus recordando tácitamente que el Bayern, con Lewandowski, había ganado el triplete.

El Bayer Leverkusen defendió a mitad de esta semana el liderato de la Bundesliga al golear por 0-4 al Colonia, mientras que el Bayern se mantuvo un punto por debajo al derrotar al Wolfsburgo por 2-1 con dos goles de Robert Lewandowski.

El Leipzig, el tercero empatado en puntos con el Bayern, también gano, por 0-1 ante el Hoffenheim con un gol de Yussuf Poulsen.

Los resultados dan aún más relevancia al duelo del sábado entre el Leverkusen y el Bayern, en el que estará en juego el liderato.