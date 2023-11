Luis Díaz exige a ELN la libertad de su padre bajo amenaza de no jugar con Colombia las eliminatorias

Sin embargo, el pasado 2 de noviembre, el ELN confirmó, con una carta, su participación en el secuestro y la liberación del padre del futbolista, generando preocupación sobre el proceso de paz.

“Somos solidarios con las familias que viven dolores y tragedias por el desempleo, la violencia criminal del paramilitarismo y el abandono del Estado. Siendo la corrupción de los clanes políticos la principal amenaza para la estabilidad de la región. El Frente de Guerra Norte tiene comandos con misiones económicas y uno de ellos realizó una privación de la libertad, que al ser reportada y verificarse que se trata del padre de ‘Lucho’ Díaz, se orienta su liberación por ser un familiar del gran deportista que queremos todos los colombianos”, manifestaron en un escueto comunicado.

Por lo que, en las últimas horas, se conoció que Diaz comenzó a presionar al ELN para la liberación de su padre y amenazó con no participar en los próximos partidos de la Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Acerca de esto, el presidente Gustavo Petro alzó la voz y responsabilizó al grupo guerrillero por la vida del señor Díaz y expresó su rechazo a la situación. “El ELN es el responsable de la vida del papá de Luis Díaz. Han hecho un acto que va contra el proceso de paz. Tengo que expresar mi más profundo rechazo, no solamente por haber secuestrado al papá de Luis, sino por el desarrollo de los acontecimientos y no han sido capaz de liberarlo… En la medida que el tiempo pase, se torna peligrosas las circunstancias para el señor Díaz”, aseveró Petro.

Como consecuencia, la liberación se anunció después de una intensa presión mediática y la oferta de intermediarios y garantes, entre ellos el Ministro de Defensa, Iván Velázquez.

“A partir del momento se inicia su proceso de liberación y queremos evitar cualquier incidente. Firmes en la búsqueda de los caminos de paz, con las transformaciones necesarias que el país necesita”, se puede leer en la misiva que va firmada por el comandante del Frente de Guerra Norte, José Martínez Quiroz.

Mientras tanto, en Inglaterra, donde juega para el Liverpool, Luis Díaz pasaba por momentos difíciles y su entrenador, Jürgen Klopp, insinuó que pese a que el tema era delicado y que la presión mediática y la preocupación por la situación de su padre podrían afectar su rendimiento en el equipo, este domingo podría entrar en planes ante el Luton.

“Él ha entrenado desde hace dos días y será parte del equipo, así que tendremos que esperar si se siente bien y está con nosotros, porque no estábamos acá. Podremos ver si está bien con los chicos, pero podríamos ver que no porque no ha dormido bien”, remarcó el entrenador alemán.

Jurgen Klopp says it will be up to Luis Diaz if the forward will be available to play for Liverpool against Luton this Sunday pic.twitter.com/5hbT6jSscO

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 3, 2023