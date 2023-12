Luis Suárez: “Aquí está el mejor jugador del mundo y eso genera una expectativa muy linda”

“Está el mejor jugador del mundo y eso te genera una expectativa muy linda. Después de haber compartido muchísimos años con ellos, haber logrado muchas cosas juntos, hace que nos conozcamos (…). Y, bueno, creo que por el mismo camino que vinieron ellos vengo yo de querer ayudar y de tener esa ilusión y ese deseo que tienen los hinchas de Inter de poder ganar algún título más“, agregó.

El banquillo del Inter Miami también tiene pasado azulgrana, ya que el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino entrenó al conjunto culé en la temporada 2013-2014.

De 36 años, Suárez, que recientemente regresó a la selección uruguaya, competirá así en EE.UU. en 2024, el año en el que el país de las barras y estrellas organizará la Copa América.

Suárez también comentó que la MLS “viene creciendo mucho” y que es “una liga muy competitiva” en la que hay “jugadores de alto nivel”.

El ariete, que jugó la pasada temporada en el Gremio (donde marcó 29 goles en 54 partidos), destacó que vivió “un año increíble” en el futbol brasileño.

“Es una demostración más de que estoy bien, tanto futbolísticamente como físicamente, y eso me hace sentirme con muchas ganas de querer comenzar la 2024 ya (…). Son lindas posibilidades que me da el Inter para poder seguir demostrando que puedo seguir haciendo grandes cosas en el fútbol”, aseguró.

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9🏠

We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!

Details: https://t.co/SlaFVn0XM0 pic.twitter.com/1mLJs0a78i

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023