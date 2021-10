Luka Modric dice que no tienen mucho margen para equivocarse ante el Shakhtar Donetsk

Modric demostró que está acostumbrado a convivir con la crítica y se alejó de las malas sensaciones que dejaron los últimos partidos del Real Madrid antes del parón.

“Las críticas cuando juegas en el Real Madrid las tienes que aceptar y acostumbrarte. Cuando ganas partidos, todo está de maravilla, pero cuando nos pasa como los tres últimos empiezan las dudas sobre nuestro nivel”, reflexionó.

“No nos preocupa mucho, confiamos en nuestras cualidades y tenemos confianza para volver a jugar como siempre y como a principio de esta temporada que lo hicimos muy bien. Tenemos que tener tranquilidad, trabajar y seguir mejorando porque hay mucho margen para seguir demostrando con el tiempo”, añadió.

El centrocampista croata fue tajante con la posibilidad de que se cambie el Mundial a dos años en vez de los cuatro actuales. “No le veo sentido”, opinó. Y mostró su incomprensión por la falta de contacto con los protagonistas.

“El Mundial es especial por ser cada cuatro años y porque todos lo esperan tanto. No me gustaría verlo cada dos años pero no se nos pregunta mucho, están intentando hacer cosas sin preguntar a los jugadores y entrenadores sobre lo que piensan. Vamos a ver qué pasa, siendo honesto no lo veo”, sentenció.