Manchester City derrota a Leicester en duelo por la segunda plaza

El Manchester City, que sigue tercero, incrementó su ventaja sobre el Chelsea, que está a 9 puntos del equipo de Pep Guardiola antes de su desplazamiento del domingo al campo del Tottenham.

El City necesitaba esta victoria ante un equipo con el que no había perdido en doce partidos.

La manera en la que venció puede ser una motivación para los hombres de Pep Guardiola para la segunda mitad del campeonato, pese a que el título parece un objetivo lejano.

El Manchester City dominó de principio a fin el partido, imponiendo al Leicester una presión asfixiante.

Aunque los Foxes abrieron el marcador (0-1, en el minuto 22), por medio de Jamie Vardy, con una bola picada por encima del portero brasileño Ederson Moraes, en su 17 gol en 18 jornadas, el City pudo dar la vuelta al resultado.

El argelino Riyad Mahrez, que martirizó al lateral izquierdo Ben Chilwell, empató ocho minutos más tarde frente a su exequipo, con un disparo desviado por Caglar Söyüncü, en el 30.

El City disparó 22 veces, 11 de ellas a los tres palos, frente a 5 y 2 de su rival.

