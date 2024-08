El Manchester City, actual campeón de la Premier League, arrancó de buena manera su participación en la temporada 2024-25 de la liga inglesa tras imponerse 2-0 ante Chelsea en la cancha de Stamford Bridge.

El delantero noruego vivió un partido distinto debido a que ya son 91 goles en 100 partidos para Erling Haaland con el Manchester City, con el que festejó su centenario como el goleador que lanzó el inicio triunfal de la defensa del título del equipo dirigido por Pep Guardiola.

Más práctico que lúcido, más efectivo que brillante, pero superior a un Chelsea aún en recomposición, sentenciado en el tramo final por el definitivo 0-2 de Mateo Kovacic.

Ganadores el Arsenal, el Liverpool o el Manchester United en los días previos, el City contestó con la mejor respuesta de todas, la victoria. El City Aún está lejos de su mejor expresión el conjunto celeste, que, por momentos en el primer tiempo, se sintió bastante incómodo.

No necesita jugar bien el Manchester City. Es tal su potencial que incluso en momentos sombríos del colectivo surge cualquier individualidad, con toda la naturalidad del mundo, para marcar la diferencia.

Erling Haaland en el minuto 18 abrió el marcador. El noruego empezó con calidad, abriendo su cuenta hacia otra Bota de Oro y el City jugó cómodo a pesar de no tener a su faro Rodrigo Hernández.

Al descanso, 0-1, con la lesión de Savinho, que aguantó hasta entonces, cambiado por Foden. El City domó al Chelsea en el primer cuarto de hora de la segunda parte, con una oportunidad incluida de Haaland, hasta que Pedro Neto irrumpió sobre el terreno.

Mateo Kovacic🇭🇷 dribbled past a 200M+ midfield and then scored against the club that sold him for 25M



Pure cinema 🎬🪄



