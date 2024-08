En un partido clásico de pretemporada, más cercano a una pachanga que a un título en juego, Pep Guardiola y su Manchester City rompieron una racha de tres Community Shield perdidas de forma consecutiva y doblegaron este sábado al Manchester United en la tanda de penaltis.

El técnico español, que había ganado dos de las últimas siete Supercopas que había disputado, vio como su City empató en el último suspiro el gol inicial de Alejandro Garnacho, y en la tanda de penaltis se sobrepuso al fallo inicial de Bernardo Silva para, tras 16 lanzamientos, sellar su tercera Supercopa inglesa.

Sin Rodrigo, Phil Foden ni Kevin de Bruyne como titulares (solo jugó el belga unos minutos), Guardiola alineó un once con muchos jóvenes, pero que dio la cara durante buena parte del encuentro.

Las primeras intentonas fueron de los 'Cityzens', con ocasiones para Rico Lewis, Oscar Bobb y un Erling Haaland más que desaparecido. El primer aviso serio lo tuvo James McAtee, uno de los canteranos con experiencia Premier tras estar el año pasado en el Sheffield United, que estrelló un disparo en el palo.

Para la segunda parte, el United fue más insistente y al 82’ llegaría el primero en el marcador. Garnacho pondría la victoria momentánea a pase del portugués Bruno Fernandes, que el argentino firmaría sobre el arco.

Parecía que el triunfo era para el United; sin embargo, llegaría el quita risas al 90’, Bernardo Silva pondría el empate con un remate en el segundo palo en un gran centro de Bobb.

Así se terminaría el encuentro y todo se decidiría en la tanda de penales, llegando hasta la muerte súbita en una dramática Final.

En la tanda, Bernardo, en el primer lanzamiento de los 'Sky Blues' revivió los fantasmas de las semifinales contra el Real Madrid del año pasado y se topó con André Onana, antes de que Jadon Sancho, en el cuarto, fallara también, como hace tres años en este mismo escenario en la final de la Eurocopa.

Con la tanda igualada, no falló nadie hasta que Johnny Evans, en el decimoquinto tiro, mandó el balón por encima del larguero. Manuel Akanji no falló el siguiente y el City, tras tres decepciones seguidas en esta competición ante Leicester City, Liverpool y Arsenal, conquistó la Community Shield.

